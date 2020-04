Race tegen tijd voor voldoende mondmaskers, testkits en extra gezondheidsinspecteurs

Experts herhaalden het de voorbije dagen: een versoepeling was niet realistisch en verantwoord zonder voldoende coronatests én een leger ambtenaren die de contacten van besmette personen nagaan. Dat maakt dat een hele uitdaging wordt om tegen de datum van 4 mei, wanneer de maatregelen een eerste keer lichtjes versoepelen, met alles in orde te zijn. Een overzicht van de berg werk die de overheid – én ook de burgers – nog wacht:

Mondmaskers

Al zeker voor wie het openbaar vervoer gebruikt, wordt een mondmasker vanaf 4 mei verplicht, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad. Wanneer de scholen starte – in Vlaanderen op 15 mei – moeten alle middelbare leerlingen en alle leraars – ook die in het lager onderwijs – de hele dag een “mondneusmasker of een gelijkaardig alternatief zoals een sjaal dragen, die zowel de mond als de neus bedekt”, aldus Vlaams minster-president Jan Jambon (N-VA). Mensen riskeren immers op trams en bussen maar ook in de schoolklassen te dicht op elkaar te zitten of te staan, wat de overdracht van het virus vergemakkelijkt.

Dat betekent dat er op korte tijd miljoenen mondmaskers nodig zullen zijn, wat schier onmogelijk is vanwege de enorme vraag wereldwijd. Het is onduidelijk waar die zullen worden gevonden. Op voordracht van minister van justitie Koen Geens (CD&V), door de regering belast met de binnenlandse productie van onder meer mondmaskers, worden er tal van nationale initiatieven uitgewerkt om de komende dagen massaal aan mondmaskers te geraken. Mogelijk zal daarnaast ook aan de bevolking worden gevraagd om zelf mondmaskers te produceren, op basis van richtlijnen die worden verstrekt. Vandaar dat textielwinkels heel snel open mogen, zodat mensen daar benodigdheden kunnen kopen.

Premier Sophie Wilmès (MR) zei vrijdagavond dat de overheid “per persoon 1 masker en 2 filters zal ter beschikking stellen, om het mondmasker mee uit te rusten.” Wie niet in het bezit is van zo’n masker, wordt gevraagd op het openbaar vervoer – te beginnen vanaf de ingang van het station of vanaf de bus- of tramhalte – mond en neus te bedekken met een sjaal of een bandana. Enkel kinderen onder de 12 jaar worden vrijgesteld.

2.000 à 2.5000 ‘contact tracers’

Nu de maatregelen versoepelen, is het zaak dat het aantal besmettingen niet opnieuw fors begint te stijgen. En dat wil men vermijden door nieuwe coronapatiënten van zeer dichtbij op te volgen. Concreet: zogenaamde gezondheidsinspecteurs of ‘contact tracers’ zullen via interviews en gesprekken met een nieuwe coronapatiënt onderzoeken met wie hij of zij de voorbije dagen in contact kwam, waarna ook aan deze mensen in bepaalde gevallen wordt gevraagd om zich te laten testen en desnoods enkele dagen in quarantaine te gaan. Experts schatten dat daarvoor een legertje van 2.000 à 2.500 medewerkers nodig is, die deze gesprekken voeren. Die mensen moeten voor een stuk nog worden aangeworven en allemaal nog worden opgeleid. “Al kan zo’n opleiding op enkele uren. Belangrijk is vooral dat het over empathische mensen gaat, omdat ze toch heel wat persoonlijke vragen moeten stellen”, zegt professor microbiologie Herman Goossens (UA). Professor Erika Vlieghe beklemtoonde dat deze maatregel “onontbeerlijk is” om de maatregelen tegen 4 mei op een verantwoorde manier te versoepelen.

Coronatesten

Om een nieuwe uitbraak te vermijden, is het zaak om bij elke besmetting snel te kunnen ingrijpen. De overheid wil daarom, telkens iemand de coronasymptomen vertoont, deze persoon ook onmiddellijk kunnen testen. Concreet moet er de komende dagen – en ten laatste tegen 4 mei – een systeem op poten worden gezet, waarbij dagelijks minstens zo’n 25.000 mensen bijzonder snel kunnen worden getest, via wattenstaafjes in de neus of keel. Op die manier kan er snel worden ingegrepen, wanneer de betrokkene effectief het coronavirus heeft. Dit grote aantal tests realiseren, en aan voldoende testkits geraken, wordt geen evidentie. Vandaag worden er op dagbasis maar amper zo’n 10.000 testen uitgevoerd. Op termijn – wanneer nog enkele maatregelen worden afgezwakt – wil de regering zelfs 45.000 tests kunnen uitvoeren, om een piek van nieuwe besmettingen vlug de pas te kunnen afsnijden.