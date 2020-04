Het vat van de corona-woordvoerder is even af

De voorbije anderhalve maand zagen we hem elke ochtend, klinisch bioloog Emmanuel André (KULeuven). Elke ochtend om 11 uur sprak hij ons toe met een update van overlijdens, ziekenhuisopnames, genezen Covid 19-patiënten en tendensen. Een vertrouwd gezicht, tegen wil en dank. Zo zagen we hem enkele weken geleden geëmotioneerd meedelen dat er in Gent een jong meisje was bezweken aan het virus.

André was naast interfederaal woordvoerder ook lid van de expertengroep (GEES), die cruciaal advies verschaft aan de regering over hoe de lockdown te beëindigen. Vrijdag – net op de dag van de cruciale Veiligheidsraad – gaf hij onverwacht via Twitter te kennen dat hij voortaan achter de schermen wil opereren. “We zijn een andere fase van de epidemie ingegaan, een die tijd in beslag zal nemen. Voor mij is het nu het moment om een paar dagen met mijn kinderen door te brengen, die ik de afgelopen maanden niet veel heb gezien, en na te denken over de manier waarop ik kan blijven bijdragen aan de toekomst”, schreef hij.

Zijn verrassende afscheid was – naast lofbetuigingen – meteen het sein voor complottheorieën. “Maar hij is zeker niet diegene die eerder deze week het rapport gelekt heeft, laat dat duidelijk zijn. Hij blijft gewoon aan boord”, aldus een vooraanstaand lid van de expertengroep. Ook verhalen in de Waalse pers over acute buikklachten en crashen onder (politieke) druk wuift André weg. Hij snakt volgens onze informatie na het aankondigen van meer dan zesduizend doden gewoon naar wat (verdiende) rust.(phu)