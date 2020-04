Regering laat sportwereld wachten: Pro League-vergadering van maandag wellicht voor derde keer uitgesteld

Voetbal- en wielerwedstrijden zonder publiek, het kan nog altijd. De Formule 1 in Francorchamps zonder een fan op de tribune ook. De Nationale Veiligheidsraad sprak zich er nog niet over uit. Dat zal pas de komende week gebeuren.

De Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen beslissingen genomen over de sportwereld. Er waren - begrijpelijk - belangrijkere dingen dan over de sportevenementen te praten. Massabijeenkomsten voor grote sportwedstrijden waren sowieso al verboden tot 31 augustus. Maar zonder publiek kan het in principe nog altijd.

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat was niet verrast dat het voetbal niet aan bod kwam. “De agenda van de Nationale Veiligheidsraad was loodzwaar, voor voetbal was geen plaats”, aldus Bayat. “Er verandert niet veel. Het advies van de raad van bestuur van de Pro League (de verzameling van profclubs, nvdr) is om de competitie stop te zetten. Dat verandert niet. Daar wordt op de Algemene Vergadering van maandag over gestemd.”

Bayat wist toen nog niet dat die Algemene Vergadering wellicht wordt uitgesteld. Voor de derde keer al. De eerste was voorzien op 15 april, dan werd het 24 april en dan werd ze in functie van de Nationale Veiligheidsraad naar komende maandag verschoven. Omdat de experten zich nog niet uitspraken, wordt de vergadering met grote waarschijnlijkheid weer uitgesteld. De meerderheid van de clubs had de hoop dat er gisteren - zoals eerder deze week in Nederland - ook al over het voetbal zou worden beslist. Zodat de competitie definitief kon worden stopgezet. Dat gebeurt nog altijd niet. Zo blijven Antwerp, maar in mindere mate ook Genk en Anderlecht (ijdele?) hoop houden dat de competitie toch kan worden hervat.

De manier waarop onze eersteklassers op dit moment trainen, apart en met social distancing, werd wel officieel goedgekeurd.

Foto: BELGA

Wielrennen wacht ook af

In het wielrennen betekent het uitstel van de beslissing door de Nationale Veiligheidsraad dat er voorlopig niets verandert. Dat wil zeggen: op nationaal vlak zijn tot 30 juni alle wedstrijden in alle leeftijden en categorieën al afgelast. Op internationaal vlak bestaat de mogelijkheid om vanaf 1 juli opnieuw te koersen, maar wel op het lagere Europe Tour niveau. De VOO-Tour of Wallonie staat nog altijd geprogrammeerd van zaterdag 17 juli tot woensdag 22 juli.

Zonder tegenbericht kunnen er volgens de Internationale Wielerunie (UCI) nog vanaf 1 augustus WorldTour-wedstrijden worden gehouden. Maandag vergadert de Interfederale cel van het wielrennen opnieuw. “We hopen tegen die dag inhoudelijk wat meer te weten, of tenminste te weten wanneer de nieuwe communicatie over sportevenementen van de Nationale Veiligheidsraad volgt”, zegt Jos Smet, algemene directeur van de Belgische Wielrijdersbond.

Formule 1

“We blijven in contact met de overheid en met de Formule 1 om alle mogelijkheden te bekijken, en wachten op een antwoord op onze vragen”, zegt commerciële baas Stijn De Boever van de Belgische F1-Grand Prix in Francorchamps, die op 30 augustus gepland is. “Mogen we de Grand Prix twee weken later organiseren? Eventueel met minder toeschouwers? Maar ook: als we op 30 augustus zonder publiek racen, mag dat dan wel met 3.000 mensen die op het circuit zijn om te werken? Een ding is duidelijk: op 30 augustus is een klassieke Grand Prix uitgesloten, er moet dus iets anders in de plaats komen.”(hc, bla, lvdw, hjb)