Bestuurster kruipt door het oog van de naald na zware klap tegen stalen steunbalken

Een automobiliste heeft vrijdagavond een goede engelbewaarder gehad bij een zwaar ongeval langs de Nijverheidsstraat in Meulebeke. De bestuurster ging met haar wagen uit een bocht en knalde op een parking op afval van een bouwwerf. Twee grote stalen steunbalken boorden zich door haar voorruit, maar toch overleefde de vrouw de klap.

Het zware ongeval deed zich vrijdagavond iets na 23 uur voor toen de vrouw in de Nijverheidsstraat onderweg was richting de Randweg in Meulebeke. Meerdere buurtbewoners hoorden plots een knal. Toen ze ...