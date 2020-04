Lieven Boeve wil ook tweede- en vierdejaars middelbaar weer op school: “Dat zijn belangrijke scharnierjaren”

Op 15 mei mogen de scholen al eens proefdraaien, de echte heropening volgt op 18 mei. In de lagere scholen mogen de leerlingen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar naar school, weliswaar onder strikte voorwaarden, in het secundair onderwijs krijgen enkel de zesdejaars voorrang. Maar, zo zegt topman van het Katholiek Onderwijs Lieven Boeve, de tweede- en vierdejaars liggen op tafel. “Dat zijn belangrijke schakeljaren.”

Dinsdag zitten de onderwijspartners opnieuw samen om te bekijken of niet enkel zesdejaars maar ook leerlingen uit andere jaren van het secundair onderwijs opnieuw op school les kunnen volgen. “We hadden afgesproken om het voor de zesdejaars mogelijk te maken maar de Nationale Veiligheidsraad wil bekijken of het ook voor andere jaren kan”, zei Lieven Boeve tijdens het extra VRT-journaal zaterdagochtend. “Dinsdag gaan we samenzitten met de onderwijspartners, de minister en de overheid om te kijken welke jaren in het secundair dat kunnen zijn.”

Boeve ziet het plan graag uitgebreid naar het tweede en vierde middelbaar. “Dat zijn scharnierjaren, schakeljaren waarin belangrijke keuzes gemaakt worden, over welke richtingen de leerlingen daarna uitgaan bijvoorbeeld. Maar ook in praktijkgericht onderwijs, zoals in het technisch en beroeps, zijn die momenten erg belangrijk.”

LEES OOK. OVERZICHT. Dit heeft de Veiligheidsraad beslist: zo gaan we geleidelijk aan uit de lockdown stappen

Alternatieven

De Nationale Veiligheidsraad stelde ook een aantal richtlijnen op om veilig les te kunnen geven en krijgen. Zo mogen in een klas maximaal tien leerlingen en één leerkracht zijn. Er moet minstens 4 vierkante meter per leerling voorzien zijn en nog eens 8 vierkante meter voor een leerkracht. Voor alle leerkrachten en leerlingen vanaf twaalf jaar is het verplicht een mondmasker te dragen. “Dat zal organisatorisch heel wat met zich brengen”, aldus Boeve. “We moeten ons gezond verstand gebruiken en de sociale distantie kunnen handhaven. Het is een stevig pakket aan veiligheidsmaatregelen. Het wordt een hele klus om alles op te volgen.”

De onderwijspartners hebben de overheid daarom gevraagd of er voldoende mondmaskers kunnen geleverd worden aan de sector, “maar ik vermoed dat het alle hens aan dek zal zijn, ook bij moeders van leerlingen”. Dat leerkrachten in het lager onderwijs ook mondmaskers moeten dragen - en de leerlingen niet - roept vragen op. “Ik denk dat we daar tegen de grenzen van het systeem aanlopen. De mimiek, sociaal contact en gelaatsuitdrukking zijn zeer belangrijk in het onderwijs. Ik denk dat we misschien toch een aantal veilige en haalbare alternatieven moeten bekijken, zoals plexiglas.”

LEES OOK. Eerst test voordat scholen echt opengaan: “Ik besef dat we geen volledige soelaas bieden aan álle ouders” (+)

Op vrijdag 15 mei mogen de scholen voor het eerst even oefenen, voor ze op 18 mei echt heropenen. “We zullen snel onze lessen moeten trekken. Een eenrichtingsysteem in de gangen bijvoorbeeld, werkt dat? In het weekend zullen scholen moeten bijschaven om op 18 mei klaar te staan. Voor de leerlingen die wel thuis blijven of voor leraren die virtueel les geven blijft het ook een enorme opgave. Er is ook de groep kwetsbare leerlingen die onherstelbare leerschade zouden kunnen oplopen dus ook daar worden tandjes bijgestoken. “