Riante leider in tweedeklasse woedend na controversieel besluit voetbalbond: “Grootste schande uit de Nederlandse sport ooit”

Cambuur Leeuwarden-trainer Henk de Jong is furieus. De Friese oefenmeester vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse voetbalbond (KNVB) ervoor heeft gekozen om ADO Den Haag en RKC Waalwijk niet te laten degraderen uit de Eredivisie. Daardoor loopt het dit seizoen oppermachtige Cambuur, evenals De Graafschap, promotie vanuit de Keuken Kampioen Divisie mis.

“Dit voelt als de grootste schande uit de Nederlandse sport ooit”, aldus De Jong in gesprek met de NOS. “Ik ga altijd uit van eerlijkheid, van mensen die goed besturen. Maar wat hier gebeurd is, is sportonwaardig. Je zal hier maar verantwoordelijk voor zijn en dit voor de rest van je leven met je mee moeten dragen. Er hangt zoveel van af. Dit gaat om miljoenen”, gaat De Jong verder, wijzend op het feit dat de UEFA bonden had opgeroepen om sportieve argumenten te gebruiken bij hun besluit over het afronden van de competitie.

SC Cambuur-trainer Henk de Jong heeft geen goed woord over voor het besluit van de KNVB om zijn club niet te laten promoveren naar de eredivisie.



SC Cambuur had een voorsprong van vier punten op De Graafschap en liefst elf op FC Volendam.



“Anders dan bij Europees voetbal waar we gevraagd zijn keuzes te maken in overeenstemming met de richtlijnen van de UEFA, gelden er bij promotie/degradatie geen voorschriften vanuit UEFA. Omdat in de competities nog vele ronden moeten worden gespeeld, vinden wij dat we geen promotie/degradatie kunnen toepassen en zodanig wordt besloten”, zo luidde de verklaring van de KNVB.

“Wij stonden elf punten voor (op nummer drie FC Volendam, red.), terwijl andere teams elf punten achter stonden.” De Jong doelt vervolgens ook op RKC, dat degradatie uit de Eredivisie alleen in theorie nog kon ontlopen. “Maar daar wil ik het niet eens over hebben.”

Stemming

De Cambuur-trainer haalt de vermeende uitslag van de stemming onder de clubs aan. Naar verluidt waren zestien clubs voor promotie/degradatie, negen tegen en negen andere weigerden te stemmen. De Jong heeft wel begrip dat de competities zijn afgekapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. “Maar dan moet je alles gelijk trekken”, is hij stellig. “Dan moet je niet zeggen: het eerste Champions League-ticket wordt op doelsaldo aan Ajax gegeven, maar de rest telt niet. Dat kan niet.”

“De Keuken Kampioen Divisie wordt hiermee teniet en tekortgedaan. Ze maken de competitie nu helemaal kapot. En dat terwijl ik vind dat de Keuken Kampioen Divisie misschien wel de redding van het Nederlandse voetbal is geweest. Denk aan Frenkie de Jong die hier is groot geworden. En nu draaien ze ons faliekant de nek om. Het is een schande voor het Nederlandse voetbal. Dit is toch niet normaal? Het is niet normaal dat dit is beslist.”

De Jong zinspeelt tot slot op een gang naar de rechter. “Onze club moet nadenken over de stappen die we kunnen nemen, maar ik denk dat er zoveel mogelijkheden voor ons liggen om dit recht te breien. Hier is sprake van zoveel onrecht.”

De Graafschap

Hans Martijn Ostendorp, de algemeen directeur van De Graafschap, laat vanuit Doetinchem eenzelfde geluid horen. “De eerste divisie wordt vergeleken met amateurvoetbal. Ik vind het schandalig”, aldus Ostendorp.

De directeur van de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie snapt niet dat de KNVB bij de verdeling van de Europese tickets wel het sportieve resultaat leidend heeft laten zijn, maar bij promotie en degradatie niet.

“Ik ben onthutst, woedend en ontgoocheld. Het is echt onbegrijpelijk wat hier vandaag is gebeurd. We zijn echt intens boos en we zullen het laten indalen. Ik weet dat er 500 meter verderop mensen voor hun leven vechten, maar dit raakt ons als club diep. Juist in deze tijd had de KNVB een eerlijk besluit moeten nemen en dat hebben ze niet gedaan.”