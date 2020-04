Vicevoorzitter Manchester United verwacht stevige impact op transfermarkt: “Speculaties negeren uitdagingen waarvoor we staan”

Ed Woodward, vicevoorzitter bij de Engelse topclub Manchester United, verwacht niet dat het komende zomer vanwege de coronacrisis “business as usual” zal worden op de transfermarkt. “De uitdaging waar we voor staan, mag door niemand onderschat worden”, bekende Woodward tijdens een videogesprek met een supportersforum.

In de Engelse vakpers wordt ManU herhaaldelijk in verband gebracht met mogelijke miljoenentransfers: zo wordt er gesproken over een transfer van 228 miljoen euro van Tottenham-aanvaller Harry Kane en 148 miljoen euro voor Borussia Dortmund-winger Jadon Sancho.

“Dergelijke speculaties negeren de economische realiteit en de uitdagingen waarvoor de sportwereld staat. Het team op weg zetten naar successen is zoals altijd onze prioriteit, maar we moeten eerst een zicht hebben op de totale impact van de crisis op de voetbalindustrie vooraleer we kunnen praten over een terugkeer naar de normale orde van de dag. We moeten het hele financiële plaatje kunnen bekijken.”

Intussen is het nog lang niet duidelijk wanneer er eventueel opnieuw gevoetbald zou kunnen worden in de Engelse Premier League. Als het seizoen niet afgemaakt kan worden, dreigt er een miljardenverlies. “Laten we dus eerst kijken of we de Premier League kunnen uitspelen, desnoods achter gesloten deuren. Het voetbal is pas weer terug als er fans op de tribune zitten.”