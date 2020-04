Dit onthouden we van persconferentie: maatregelen kunnen opnieuw verstrengen en studie die nul overlijdens voorspelt is te optimistisch

De belasting van de ziekenhuizen in ons land door het coronavirus blijft verder afnemen: er werden het voorbije etmaal 217 nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal dodelijke slachtoffers ging echter in stijgende lijn: 241 mensen overleden. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het crisiscentrum. De woordvoerders benadrukten dat de versoepeling zeer afhankelijk blijft van deze cijfers en opnieuw verstrengen steeds mogelijk blijft.

Eerst de cijfers: de afgelopen 24 uur zijn in ons land 217 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 295 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in het ziekenhuis op 4.195. Dat is een daling van 160. Er zijn helaas 241 mensen overleden aan Covid-19. Een stijging, maar dat heeft ook te maken met 58 overlijdens van eergisteren. Die cijfers waren nog niet geregistreerd vanwege technische problemen. Het totaal aantal overlijdens in ons land ligt nu op 6.917.

Er zijn ook 1.032 nieuwe besmettingen geteld. Volgens viroloog Van Gucht is er echter nog lang geen sprake van groepsimmuniteit. “Sciensano krijgt om de twee weken zo’n 3.000 bloedstalen uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel binnen”, zei hij. “Dat laat ons toe een idee te krijgen hoeveel mensen besmet zijn geweest met het virus en antistoffen hebben opgebouwd. Meestal bouwt men die stoffen op zo’n tweetal weken na de infectie. Uit die studie blijkt nu dat de bloedstalen van 14 april representatief zijn voor heel België en daar bevatte 3,4 procent van die stalen antistoffen. Als we specifiek naar Vlaanderen kijken, met bloedstalen op 30 maart én 14 april, zien we een verdubbeling.”

De studie toont dus aan dat er nog steeds een circulatie van het virus is. “Er is een trage opbouw van immuniteit, groepsimmuniteit is er dus nog zeker niet. Dan willen we bij zestig procent van de bevolking immuniteit zien. We gaan dit verder opvolgen de komende weken.”

“Nul overlijdens zou me verbazen”

Volgens een voorspellingsmodel van de universiteit van Seattle, zal het aantal overlijdens zakken naar nul vanaf 19 mei. Maar volgens viroloog Van Gucht is dat moeilijk te bevestigen. “Ik hoop dat het realistisch is, maar het blijft een scenario en een model. We moeten afwachten wat de feiten gaan zeggen”, klinkt het. “Het is wel zo dat de meeste mensen die besmet raken, een milde infectie meemaken. Een kleine minderheid overlijdt. Wanneer er nog maar weinig virus, weinig besmetting, in omloop is, zal het aantal overlijdens dus zeldzamer worden. Helemaal geen overlijdens in de komende weken of maanden, dat zou me verbazen.”

Volgens de viroloog gaat het virus nooit volledig verdwijnen, maar zal het aantal overlijdens zeker sterk dalen als de infectiedruk naar beneden wordt geduwd. “Er zal nog een moeilijke periode komen in het najaar en ook volgende winter, als er weer meer infecties komen omwille van de weersomstandigheden.”

Stappen terugschroeven

“We hebben samen in de afgelopen weken een extreme piek kunnen afwenden in de zorgsector”, zei woordvoerder Yves Stevens. “De situatie is nog steeds zwaar in de zorg, maar we hebben de curve kunnen afzwakken. We kunnen nu overgaan naar een nieuwe fase, maar we moeten waakzaam blijven voor het virus. Het blijft een delicate en fragiele situatie waarbij gezocht moet worden naar moeilijke evenwichten. Indien noodzakelijk voor de volksgezondheid, zal er een stap achteruit gezet moeten worden.”