Experts en politicologen vernietigend voor communicatie Sophie Wilmès: “Dit is zondigen tegen alle regels van crisiscommunicatie”

Iedereen had er afgelopen week voor gewaarschuwd, voor een herhaling van de Nationale Veiligheidsraad van vorige week, toen de regering besliste dat bezoek in het rusthuis weer mogelijk zou worden, maar de sector en Vlaams minister Wouter Beke daar niets van afwisten. De communicatie liep in het honderd en er moest meteen worden bijgestuurd. Niet voor herhaling vatbaar, klonk het. Of nog: deze keer moet er duidelijkheid over de duidelijkheid komen