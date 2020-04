Amerikaanse studie: “Vanaf 19 mei geen coronadoden meer in België”, maar is dat realistisch?

Volgens het Amerikaanse Chris Murray-model, een Covid-19-voorspellingsmodel dat de Amerikaanse regering gebruikt, zal het aantal doden in ons land door het coronavirus vanaf 19 mei op nul liggen. Dat schrijft Sudinfo. Is dat een erg ambitieuze voorspelling of is het wel degelijk mogelijk?

Het systeem is gemaakt door het Amerikaanse Institute of Medical Metrology and Evaluation (IHME), waarvan Chris Murray de directeur is. De Amerikaanse regering gebruikte het al verschillende keren en ook Deborah Birx, een van de coördinatoren van het taskforce van het Witte Huis, haalt het model steevast aan in haar briefings. Nu zegt datzelfde Chris Murray-model dat er vanaf 19 mei geen coronagerelateerde sterfgevallen meer zullen zijn in ons land, in Frankrijk evenmin. In Italië en Spanje kan het nog een aantal dagen langer duren, maar zelfs in Spanje zou de mortaliteit vanaf 26 mei op nul liggen.

Foto: BELGA

Van Ranst: “Studie houdt niet met alles rekening”

Een voorspelling is natuurlijk nog geen werkelijkheid. Maar hoe realistisch is dit model? “Het is moeilijk te zeggen”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan Sudinfo. “Voor België klinkt het model goed voor deze fase van de epidemie, maar de kwaliteit van de data blijft te laag om echt te gaan vergelijken met andere landen ook. Aangezien het sterftecijfer in ons land op een andere manier wordt berekend, dan in andere landen. We houden rekening met het aantal sterfgevallen in de woonzorgcentra bijvoorbeeld, wat in andere landen niet gebeurt.”

Volgens Van Ranst bevestigt het model wat hij twee maanden eerder zelf al zei, dat de sterftecijfers in de maand mei richting nul zullen gaan, maar houdt het te weinig rekening met een mogelijke tweede golf die door verschillende wetenschappers wordt aangekondigd. “Dat is gewoon niet vertegenwoordigd in hun model.”

Van Gucht: “Geen overlijdens zou me verbazen”

Ook viroloog Van Gucht vindt het model moeilijk te bevestigen. “Ik hoop dat het realistisch is, maar het blijft een scenario en een model. We moeten afwachten wat de feiten gaan zeggen”, zei hij tijdens de dagelijkse persconferentie van het Nationale Crisiscentrum. “Het is wel zo dat de meeste mensen die besmet raken, een milde infectie meemaken. Een kleine minderheid overlijdt. Wanneer er nog maar weinig virus, weinig besmetting, in omloop is, zal het aantal overlijdens dus zeldzamer worden. Helemaal geen overlijdens in de komende weken of maanden, dat zou me verbazen.”

LEES OOK. Dit onthouden we van persconferentie: maatregelen kunnen opnieuw verstrengen en studie die nul overlijdens voorspelt is te optimistisch

Volgens de viroloog gaat het virus nooit volledig verdwijnen, maar zal het aantal overlijdens zeker sterk dalen als de infectiedruk naar beneden wordt geduwd. “Er zal nog een moeilijke periode komen in het najaar en ook volgende winter, als er weer meer infecties komen omwille van de gunstige weersomstandigheden.”