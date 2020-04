Saoedi-Arabië stopt met afranselen als vorm van straf, maar “vooral PR-stunt”

Saoedi-Arabië gaat stoppen met het afranselen van mensen als vorm van straf. Het Hooggerechtshof heeft dat beslist, zo meldt de BBC. Geselen zal worden vervangen door een geldboete of een gevangenisstraf. De maatregel geldt als een nieuwe stap inzake hervormingen op het gebied van mensenrechten, onder leiding van koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke leider van het land.

Saoedi-Arabië heeft een barslechte reputatie op het vlak van mensenrechten. Het krijgt herhaaldelijk kritiek wegens het opsluiten van dissidenten, en de moord op journalist Jamal Khashoggi lokte wereldwijd veel protest uit.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International spreekt van een “klein stapje” in de goede richting. “Maar Saoedi-Arabië neemt wel meer stapjes, vooral als pr, en die blijken dan later niet zoveel te betekenen”, reageert een woordvoerder. De mensenrechtenorganisatie is bijvoorbeeld benieuwd of de maatregel ook geldt voor politieke gevangenen.

“Saoedi-Arabië staat wereldwijd samen met China en Iran overigens nog steeds in de top drie van landen met het hoogste aantal doodstraffen”, zegt de woordvoerder. “En dat neemt alleen maar toe.” In het eigen jaarrapport over 2019 meldde de organisatie deze week nog dat er in Soedi-Arabië 184 executies zijn uitgevoerd, tegen 149 een jaar eerder.