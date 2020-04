Niet-dringende consultaties en operaties hervat vanaf 4 mei, maar “dit jaar zullen de ziekenhuizen niet terug naar normaliteit kunnen”

Momenteel zijn nog steeds alleen dringende consultaties en operaties toegestaan, maar vanaf 4 mei komt er een geleidelijke uitbreiding van de toegang tot de algemene en gespecialiseerde zorg. Dat staat in het exitplan van de overheid. Toch verwacht ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro niet dat de toestand dit jaar helemaal zal normaliseren.

De ziekenhuizen zijn er zeker klaar voor om bepaalde activiteiten te hervatten, zegt directeur algemene ziekenhuizen Marc Geboers van Zorgnet-Icuro. “Volgende week gaan we dat in detail bespreken met de federale capaciteitsplanningsgroep”, legt hij uit.

Er is al bepaald dat een deel van de capaciteit in de ziekenhuizen achter de hand gehouden moet worden voor een eventuele tweede golf van coronabesmettingen. “De ziekenhuizen zijn nu grondig aan het bestuderen wat dat betekent voor de beschikbare capaciteit voor andere zaken. In de week die nu komt, gaan we grondig bestuderen wat wel en niet zal kunnen.”

Dit jaar zullen de ziekenhuizen niet terug naar de normaliteit kunnen, verwacht Geboers. “Er wordt vanuit gegaan dat er een tweede piek komt na het lossen van de maatregelen. We moeten stand-by zijn om dat op te vangen. Ook later, in het najaar, zou er een nieuwe piek verwacht kunnen worden.”