Kan ik al een appartement huren aan zee? En wat met huwelijksfeesten? Al jouw vragen over de exitstrategie beantwoord

Over de concrete invulling van de exitstrategie bestaan nog veel vragen. Welke maatregelen worden versoepeld én welke (nog) niet? Zelf een vraag? Stel ze hier.

Wat met huwelijksfeesten, kunnen die deze zomer plaatsvinden?

Zeker tot 18 mei worden de maatregelen voor huwelijken niet versoepeld. Een religieuze dienst blijft mogelijk in bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar. Burgerlijke huwelijken worden voltrokken, maar enkel in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Hoe het zit voor de periode na 18 mei is nog onduidelijk. De regering zal nog bekijken of het vanaf dan mogelijk is om opnieuw meer personen toe te laten op een bruiloft. Veel hangt af van het verdere verloop van de epidemie.

En wat met begrafenissen?

Ook hier worden de huidige maatregelen gehandhaafd en zal de regering nog bekijken of vanaf 18 mei een versoepeling mogelijk is. Vooralsnog mogen bij begrafenissen maximaal 15 personen aanwezig zijn, met behoud van een afstand van anderhalve meter.

Kan ik voor tijdens de zomervakantie al een appartement huren aan zee?

Dat is onverstandig. “We weten dat het voor een veel mensen een vervelende situatie is. Maar het al dan niet toelaten van meerdaagse reizen in binnen- en buitenland zal niet voor 8 juni beken worden”, zegt Guy Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.

Voor kampeerplaatsen in de Ardennen of reizen naar eender waar in het buitenland geldt hetzelfde.