Mondmaskers in de winkel en politiecontroles op de Meir? De Croo: “Zullen streng toekijken op naleven van regels als handelaars openen”

Als vanaf 11 mei de winkels weer de deuren mogen openen, zal er heel streng op toegekeken worden of dat wel veilig verloopt. Dat heeft vicepremier Alexander De Croo gezegd aan VTM NIEUWS.

Volgens De Croo was het niet langer houdbaar om de winkels gesloten te houden of om vol te houden dat sommige winkels wel en andere niet open mogen. “Daarom hebben we ervoor gekozen dat ze allemaal weer kunnen openen op 11 mei, maar dat moet wel veilig verlopen. En we zullen heel streng op de regels toekijken”, legt De Croo uit.

Volgens experts is de timing om de winkels te openen zeer krap. Zij waarschuwen dat er strenge voorwaarden zullen moeten komen. De Croo beaamt dat er strikte regels nodig zullen zijn. “We zullen dat organiseren samen met de steden en gemeenten en de middenstandsorganisaties. We moeten namelijk vermijden dat er te veel mensen tegelijk in de winkelstraten lopen”, zegt De Croo.

Ook moet volgens hem bekeken worden of mondmaskers verplicht moeten worden in winkels. In winkelstraten zal de politie dan moeten controleren of alle richtlijnen gevolgd worden.

Dat de winkels weer open mogen, zorgt er ook voor dat er minder mensen economisch werkloos zullen zijn. “De tijdelijke werkloosheid kost ongeveer een miljard euro per maand”, zegt De Croo. Daardoor loopt het overheidstekort op, maar op dit moment is er geen alternatief volgens de minister. “Anders zouden bedrijven mensen ontslaan en zouden bedrijven failliet gaan. Het economische kerkhof dat je dan zou krijgen, zou veel meer kosten dan wanneer je het tekort nu laat oplopen”, luidt het.