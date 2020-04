Belgische toerist die door coronavirus vastzat op Mauritius, is dood teruggevonden in hotelkamer

Een Belgische toerist is vorige week zaterdag dood teruggevonden in zijn hotelkamer in Beau-Vallon in Mauritius. De directeur van het pension meldde het overlijden bij de politie, klinkt het in lokale media.

De toerist kon niet terugkeren naar ons land, omdat de grenzen al gesloten waren. Na een autopsie bleek dat het slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven: de doodsoorzaak was een hartstilstand. Het lichaam van de Belg is naar een mortuarium gebracht en wordt daar bewaard tot een repatrëring mogelijk is.

In opdracht van de secretaris van het Belgische consulaat in Mauritius werd het lichaam naar het mortuarium gestuurd om daar aan het einde van de opsluiting te worden bewaard voor repatriëring.