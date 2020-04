Plopsa blijft hopen op heropening pretparken tegen de zomer: “Zou jammer zijn mocht Efteling opengaan en wij niet”

De Panne - Plopsa blijft hopen dat zijn pretparken in juli weer open mogen. Dat zegt directeur Steve Van den Kerkhof van de pretparkgroep. “Het is belangrijk dat niet gezegd is dat de pretparken dicht moeten tot eind augustus, zoals met de grote festivals is gebeurd”, zegt hij in een reactie op het exitplan van de Nationale Veiligheidsraad.

Van de Kerkhof legde zijn plannen voor een heropening van de pretparken al voor aan onder meer minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) en Toerisme Vlaanderen. “We hebben hoop dat we toch nog de zomer kunnen meepikken. We zijn wel het hele voorjaar al kwijt, maar dan hebben we toch nog de zomer. Ik zou daar gelukkig mee zijn”, zegt hij.

Van de Kerkhof hoopt ook op coördinatie met de buurlanden. “Het zou spijtig zijn mocht de Efteling (in Nederland, red.) open zijn en de Plopsa-parken niet”, zegt hij. In Duitsland zit de Plopsa-directeur maandag samen met het bestuur van de deelstaat Rijnland-Westfalen, waar de groep het attractiepark ‘Holiday Park’ uitbaat. De dierenparken zijn daar al weer open, zegt Van de Kerkhof.

Ondertussen zijn de seizoensmedewerkers van Plopsa in België tijdelijk werkloos. Zij kunnen snel ingeschakeld worden als de pretparken weer open mogen. “Alles is klaar, alle attracties zijn ondertussen al gekeurd. Op vijf à zes dagen kunnen wij elk park openen. Onze oefening is gemaakt”, besluit de directeur.