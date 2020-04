Fusieploeg Lokeren-Temse presenteert eerste ‘aanwinst’: “Hij kan een bruggenbouwer worden”

Fusieploeg KSC Lokeren-Temse heeft zaterdag haar eerste aanwinst voor volgend seizoen aangekondigd. De 22-jarige Gil Van Moerzeke speelde de voorbije seizoenen bij het teloorgegane Sporting Lokeren en blijft het Waasland dus trouw. Van Moerzeke, die de voorbije maanden een metamorfose doormaakte van verdediger naar aanvaller, ondertekende een contract van twee seizoenen bij de club die volgend seizoen uitkomt in de tweede amateurdivisie.

“Gil Van Moerzeke is een speler uit eigen streek die veel werkkracht en snelheid koppelt aan een enorme werkethiek”, communiceerde de fusieploeg. “Die eigenschappen zal hij nu aanwenden bij zijn nieuwe club. Hij moet een belangrijke pion worden in het vernieuwde elftal en kan tegelijk ook een bruggenbouwer worden tussen de kernen Lokeren en Temse. Leuk detail: zijn vader speelde vroeger als spits bij KSV Temse.”

Van Moerzeke ondertekende eind januari 2018 een eerste profcontract bij Sporting Lokeren en debuteerde een maand later in de Jupiler Pro League op het veld van Charleroi. Het seizoen 2018-2019 ging grotendeels verloren door een zware knieblessure, maar op het einde van dit seizoen kwam hij weer aan de bak. De gewezen verdediger werd een revelatie en kwam verrassend goed uit de verf als spits. Eind februari maakte hij op bezoek bij Roeselare zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht van Lokeren.