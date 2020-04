Eén dag eerder uit lockdown en bloemisten hadden hele maand kunnen goedmaken: “Misschien moeten we Moederdag een week opschuiven”

De 1.800 Vlaamse bloemisten balen. We drukken het nog beleefd uit. Ze mogen pas weer opendoen op 11 mei. De dag na Moederdag, de hoogdag voor de bloemenwinkels. “De dag waarom we allemaal bloemist zijn geworden, waar we allemaal weken naar toeleven. Die pakken ze ons af. Cynisch”, zegt bloemist Wim De Ruyver van Bloemenateljee in Kalken. Een collega stelt voor: “Laat alle bloemisten samen afspreken dat Moederdag dit jaar aan week opschuift, zo kunnen we die topper misschien nog redden.”