West-Vlaamse motard gaat viraal: “Wanneer mogen wij weer op de weg komen?”

Roeselare - Tom Debaene, uitbater van Einser Engine’s motorstore in Roeselare, gaat momenteel viraal op sociale media met een filmpje waarin hij de overheid vraagt of hij weer zijn hobby mag uitvoeren.

“Ik heb me nooit echt gemoeid in de discussie de afgelopen maand”, zegt de man. “Maar nu de maatregelen terug versoepeld worden, mag er ook wel een versoepeling komen op de hobby’s. Motorrijden is voor ons een hobby, heel veel mensen willen graag eens een niet-essentiële verplaatsing doen met hun motorfiets. Waarom kan dat niet? We hebben het al zo vaak gevraagd, nooit krijgen we gehoor.”

“Mijn oproep, naar alle motorclubs en -verenigingen, naar iedereen die nog maar een beetje motominded is: stel de vraag aan de overheid. Er zijn kanalen genoeg om die vraag te stellen: wanneer krijgen wij het recht om weer met onze hobby op de weg te komen? Ik ben niet pissed, ik ben niet dul (kwaad, red.), ik ben niet ontgoocheld, maar ik zou graag terug mijn ontspanning hebben. Ik, samen met de zoveel duizenden motorrijders hier in België.”

Sinds Debaene het filmpje postte zaterdagmiddag, werd het al 1.200 keer gedeeld, een teken dat hij een gevoelige snaar raakt bij veel gelijkgestemden.