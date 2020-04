Algemene Vergadering van Pro League gaat wél door, maar stemming over stopzetten competitie wordt een derde keer uitgesteld

Geen derde keer goede keer voor de stemming over het stopzetten van de competitie. Maandag zou die eindelijk plaatsvinden op de Algemene Vergadering van de Pro League. Die vergadering gaat deze keer wel door, maar de Raad van Bestuur zal vragen om de stemming andermaal uit te stellen.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag nog geen beslissingen genomen over de sportwereld. Er waren - begrijpelijk - belangrijkere dingen dan over de sportevenementen te praten. Massabijeenkomsten voor grote sportwedstrijden waren sowieso al verboden tot 31 augustus,maar zonder publiek kan het in principe nog altijd.

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat was niet verrast dat het voetbal niet aan bod kwam. “De agenda van de Nationale Veiligheidsraad was loodzwaar, voor voetbal was geen plaats”, aldus Bayat. “Er verandert niet veel. Het advies van de raad van bestuur van de Pro League (de verzameling van profclubs, nvdr.) is om de competitie stop te zetten. Dat verandert niet. Daar wordt op de Algemene Vergadering van maandag over gestemd”, klonk het vrijdag nog.

Maar al snel werd duidelijk dat de kans groot was dat die Algemene Vergadering zou uitgesteld worden. Zo ver komt het dus niet, maar gestemd zal er niet worden. De Raad van Bestuur van de Pro League gaat een derde keer vragen de stemming uit te stellen, de vergadering van maandag gaat dus door als “louter informatieve meeting”.

De meeste clubs zijn akkoord met een stopzetting van de competitie. Antwerp en in mindere mate ook Genk en Anderlecht hebben nog (ijdele?) hoop dat de competitie toch kan worden hervat.