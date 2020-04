Jambon: “Laat ons Moederdag een week uitstellen”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) stelt voor om Moederdag een week uit te stellen, zodat de winkels opnieuw open zijn. “Laat ons Moederdag verplaatsen van 10 mei naar 17 mei”, zei hij aan VTM Nieuws.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vrijdag aan dat alle winkels, waaronder bloemenwinkels, vanaf 11 mei opnieuw mogen openen. Dat vinden velen ongelukkig, aangezien Moederdag op 10 mei valt. “Ik stel voor om Moederdag dit jaar een week uit te stellen omwille van corona. Dan kunnen we ten minste al bloemen aan de deur van moeders gaan zetten”, zei hij. Want familiale bezoekjes zijn nog steeds niet toegestaan.

Jambon benadrukt dat alles afhankelijk is van het verloop van de curve. “We moeten dag na dag de curve in het oog houden, als alles goed evolueert kunnen na 18 mei meer dingen overwogen worden, zoals familiale bezoeken”, zei Jambon. “Als het virus verkeerd reageert en we zien een opflakkering, kan het zijn dat we sommige maatregelen opnieuw moeten invoeren”, waarschuwt de minister-president.

