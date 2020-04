Te druk in centrum Delft, Nederlandse politie roept mensen via speakers op naar huis te gaan

Zo druk was het zaterdag in het Nederlandse Delft. Foto: YouTube

Veel mensen trokken er zaterdag in Delft op uit om in het centrum even een ijsje te halen of een bezoekje te brengen aan de markt. Op een gegeven moment werd het te druk en greep de politie in.

Agenten reden in wagens rond en riepen via speakers de mensen op om naar huis te gaan. “Hier spreekt de politie. In verband met de drukte in het centrum en de coronamaatregelen verzoeken wij u het centrum dringend te verlaten.”

De gemeente Delft liet via Twitter weten: “We zien dat het drukker wordt in de binnenstad van Delft. Blijf zo veel mogelijk thuis. Toch de deur uit? Houd je aan de regels.”