Daar is het satellietentreintje van Elon Musk weer: vanavond te zien vanaf 22.03 uur

Wie de satellieten van Elon Musk de afgelopen dagen gemist heeft, krijgt vanavond om 22.03 uur nog een derde kans. Dan vliegt de ufo-achtige formatie opnieuw voorbij, meldt weerman Frank Deboosere.

“Een nieuwe reeks van 60 Starlink-satellieten (Starlink 6) is zichtbaar op zaterdag 25 april 2020 tussen 22.03 uur en 22.10 uur” meldt Frank Deboosere op zijn website. “Deze satellieten zijn op 22 april 2020 gelanceerd en bevinden zich nog vrij dicht bij elkaar. Er waren gisteren al twee “treintjes”: een reeks van 40 satellieten, en dan nog een reeks van 20.”

Alleen: om het fenomeen dit keer te kunnen zien, zal je goed je best moeten doen. “Ik raad aan om een verrekijker te gebruiken om het spektakel goed te zien. De ‘satelliettreintjes’ bewegen snel van west naar oost en bereiken een maximale hoogte van 16 graden in het zuidwesten. Dat is lager dan gisteren. Ze passeren boven de ster Sirius. Sirius is de hoofdster van de Grote Hond. Het is na de zon de helderste ster aan de hemel. Verwar niet met Venus, want dat is een planeet. Het lijkt wel sterrenstof dat wordt gestrooid. Sommige waarnemers vergeleken het met de slee van de Kerstman.”