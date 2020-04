Dierenverzorger getuigt na ‘Tiger King’: “Joe Exotic doodde honderden tijgers”

‘Tiger King’ Joe Exotic zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op zijn grote rivaal Carole Baskin en het neerschieten van vijf tijgers in zijn dierentuin in Oklahoma. Dierenverzorger Erik Cowie stelt nu echter dat Exotic niet vijf, maar wel honderden tijgers heeft gedood.

Sinds de serie Tiger King: Murder, Mayhem and Madness op Netflix te zien is, zijn al tal van werknemers naar buiten getreden om over hun ervaringen met Joe Exotic te praten. De een vertelt een nog heftiger verhaal dan de ander, maar een aspect komt steeds weer terug: Joe was zeker geen dierenvriend, maar een op geld beluste dierenmishandelaar. Ook Eric Cowie, een van de dierenverzorgers van het GW Exotic Animal Park in Oklahoma klapt nu uit de school over zijn voormalige werkgever.

“Joe schepte heel vaak op dat hij in een kooi zat met zestien tijgers, maar in werkelijkheid waren het er maar twee of drie. Ik moest de ‘gemene katten’ uit de kooi halen, de katten die hem niet mochten”, vertelt Cowie aan DailyMailTV. “Er was een lijger (een kruising tussen een tijger en een leeuw, red.) en we gebruikten Joe als lokaas om hem uit zijn kooi te krijgen. Deze kat probeerde Joe iedere keer dat hij hem zag aan te vallen.” Volgens Cowie waren er verschillende tijgers die hem zouden verslinden als ze de kans hadden gekregen.

Hoewel Joe is veroordeeld voor het doden van vijf tijgers, zou hij in werkelijkheid honderden dieren hebben vermoord. Nadat Joe de vijf tijgers had gedood om plaats te maken voor andere dieren, zou hij hebben gezegd: “Had ik maar eerder geweten dat het zo makkelijk was!”

Cowie herinnert zich ook dat Joe en een andere medewerker acht tijgers in één dag doodden. “Ze lieten een dierenarts tekenen met het excuus dat de dieren te ziek of te oud waren. Meestal was de dierenarts niet eens in de buurt als zoiets gebeurde, maar Joe hield een logboek bij zodat hij zich altijd kon indekken als een inspecteur hem zou willen controleren.”

Ook stelt Cowie dat Joe de jonge welpen mishandelde. “Als een welpje niet goed luisterde terwijl er bezoekers waren, nam Joe de welp apart en uit het zicht van de mensen in dierentuin en sloeg hem dan op zijn neus om hem daarna weer terug te brengen. Ik moest dan vervolgens werken met een welpje dat net was geslagen en ervoor zorgen dat hij niet zou uithalen naar de mensen.”

Cowie heeft er spijt van dat hij niet eerder heeft verteld dat Joe zoveel dieren heeft gedood. “Deze dieren vertrouwden mij en ik heb ze teleurgesteld. Dat zal ik nooit vergeten.”