Ex-Anderlechtmanager Michel Verschueren (89) houdt zich kranig tijdens coronacrisis: “We zijn nog niet aan het einde van de tunnel”

Hoe zou het nog zijn met Michel Verschueren (89)? Goed, zo blijkt. De ex-manager van RSC Anderlecht is gezond en nog steeds heel actief op Twitter. Al heeft ook hij het moeilijk met het alomtegenwoordige coronavirus en de bijhorende lockdown. “Ik had niet verwacht dit aan het einde van mijn leven te ervaren”, zegt hij aan La Dernière Heure.

Het zijn geen leuke tijden. De quarantaine-maatregelen houden nog zeker enkele weken aan, en dus moet ook Michel Verschueren nog een tijdje binnenblijven. Met zijn 89 lentes en medische voorgeschiedenis valt hij los in de risicogroep. Maar voorlopig is hij gezond. “Ik neem elke dag mijn temperatuur op. Ik moet niet overgeven, heb geen misselijkheid, moet niet hoesten en ik eet goed. Ik denk dus niet dat ik ziek ben.”

Maar naar buiten gaan doet hij zo min mogelijk. “Ik ga enkel naar de slager of naar de bank, maar meestal blijf ik thuis. Een masker draag ik niet, maar ik hou afstand en raak niemand aan. Ik neem zo weinig mogelijk risico’s. We zullen zien of ik deze pandemie overleef”, klinkt het plots ernstig. “Ik had niet verwacht dit aan het einde van mijn leven mee te maken. Het is een triest einde. Dit raakt me.”

Net als menig grootouder moet ook Mister Michel zijn kinderen en kleinkinderen missen. “We praten met elkaar via - hoe heet dat ding? - Facetime, ja. Zelfs mijn zoon Michaël (huidig manager bij Anderlecht, red.) komt hier niet meer. Hij zegt me dat ik niet moet overdrijven en dat we eruit gaan komen. Maar ik denk niet dat we aan het einde van de tunnel zijn. We zullen deze klootzak niet snel kwijtraken.”

Op 17 maart vierde Verschueren nog zijn 89e verjaardag, al was er van een feest weinig sprake. “Ik vierde het heel bescheiden, we hebben zelfs geen traiteur laten komen. Maar ik antwoordde wel iedereen die me feliciteerde. Anderlecht zette ook een leuke video op de sociale media.” En volgend jaar een groot feest als hij 90 wordt? “Ik moet het tot dan volhouden. Hopelijk ...”