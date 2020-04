Antwerp-manager Sven Jacques wijst naar Club Brugge: “Zij zijn de motor achter het stopzetten van de competitie”

Antwerp hoopt nog steeds om de competitie af te werken. Dat bevestigde sportief manager Sven Jacques zaterdag bij Play Sports Kot. Volgens Jacques is vooral Club Brugge de drijvende kracht achter de vraag om de competitie te beëindigen, iets wat hij niet goed begrijpt.

LEES OOK (N+).Antwerpvoorzitter Paul Gheysens houdt pleidooi voor snelle heropstart competitie: “Ten laatste op 1 juli terug voetballen”

“Volgens wat wij vernemen, is Club Brugge de motor om de competitie stop te zetten. Dat verwondert ons een beetje. Dat verwondert ons een beetje, want als er één ding buiten kijf staat, is het dat Club Brugge kampioen is. Over alle andere zaken kan je discussiëren, maar niet over dat. Ze waren ook kampioen geworden als ze de overheid en experten hun werk hadden laten doen. Dat Gent en Charleroi zich daar snel bij aansloten, verbaast me niets. De winst is enorm. Met slechts één en twee punten voor de voorronde van de Champions League en de poulefase van de Europa League bereiken, zonder dat de bekerfinale moet gespeeld worden… Maar je moet wel eerlijk en transparant zijn naar de andere clubs. Er is beloof dat er een competitie van 20 ploegen komt, er is beloofd dat er twee stijgers zijn en geen degradant… Je kan niet alle beloftes nakomen. Of Club Brugge die beloftes gedaan heeft, weet ik niet. Wij waren daar niet bij. Maar we horen van clubs dat hun belang lukt. En dat kan niet allemaal samen.”

Een probleempje wel: 6 clubs wachten nog op het BAS om al dan niet hun licentie voor het profvoetbal te krijgen, en ook die clubs hebben op dit moment stemrecht. “Vooraleer daar duidelijkheid is, kan er niets beslist worden”, aldus Westerlo-coach Bob Peeters. “Het is op dit niet duidelijk in welk format er zal gespeeld worden volgend jaar.” Als Peeters de vraag krijgt of Westerlo volgend seizoen in 1A voetbalt, schuift hij de hete aardappel door naar Jacques. “Die gaat dat beter weten, hij heeft met alle clubs contact gehad.” De Antwerp-manager antwoordt met een kwinkslag. “Blijkbaar niet met de clubs die beslissen, sorry.”

Jaecques bevestigt nog dat Antwerp wil verder voetballen. “De overheid en de experts moeten beslissen of iets kan of niet. Tot zij dat doen, is het aan ons om tenminste te bekijken of het nog mogelijk is. Voor 10 mei kan er gewoon niks beslist worden.”

LEES OOK.Algemene Vergadering van Pro League gaat wél door, maar stemming over stopzetten competitie wordt een derde keer uitgesteld