Bouwvakker doet valse bommelding om dagje vrij te zijn

De 36-jarige Richard Hamilton had even geen zin om te gaan werken. En dus besloot hij om een valse bommelding te doen bij de waterzuiveringsinstallatie, waar hij aan het werk was.

Het gevolg was dat zeker twintig mensen geëvacueerd moesten worden. De politie zette groots in. De explosievenopruimingsdienst en speurhonden werden opgetrommeld. Maar er werd geen bom gevonden.

Hamilton was al snel hoofdverdachte nummer één. De bouwvakker probeerde er eerst nog met een smoesje van af te komen door te zeggen dat hij zijn telefoon was verloren, maar biechtte later op dat hij een slechte dag had en even niet wilde werken.

Hamilton legde een volledige bekentenis af en is inmiddels weer thuis in afwachting van zijn rechtszaak.