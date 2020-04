Van massatoerisme naar spookstadje: coronavirus jaagt alle bezoekers uit ‘Frozen-dorp’

Hallstatt is een kleine gemeente in Oostenrijk. Begin dit jaar werd het plaatsje nog overspoeld door toeristen, vandaag is het er verlaten. Zo erg zelfs dat de inwoners aan de rand van het bankroet staan omdat de meesten van hen zo afhankelijk zijn van het toerisme.

’t Kan verkeren. Hallstatt wordt al een tijdje geroemd als “de meest Instagramwaardige plek ter wereld”. En dat gebeurde dan ook volop: duizenden toeristen zakten af naar de gemeente om er idyllische foto’s te maken bij het meer of de idyllische huisjes. Nog zo’n bijnaam: het ‘Frozen-dorp’, nadat bleek dat Hallstatt gediend had als inspiratie voor de gelijknamige Disney-film. Het plaatsje was zo populair dat de burgemeester begin dit jaar nog opriep om alstublieft weg te blijven. De gemeente ging ei zo na kapot aan het vele bezoek. “Het is een ramp. Veel bezoekers denken echt dat dit een themapark is”, kloeg een hoteleigenaar in lokale media. Een andere inwoner vertelde dat zijn moeder zelfs een keer wakker werd door een groepje Chinese toeristen die plotseling in haar slaapkamer stonden.

Vandaag is de situatie helemaal omgedraaid. “Ik schat dat 90 procent van de inwoners leeft van het toerisme”, zei burgemeester Alexander Scheutz in lokale media. “Iedereen is dus getroffen. We moeten nu op zoek naar een nieuwe manier om met toerisme om te gaan.” Het is niet dat Hallstatt nu een hotspot van corona geworden is. Nee, het toerisme is volledig stilgevallen. “Opvallend, want we hebben normaal gezien heel veel Aziatische toeristen en toch is hier nog geen enkele besmetting waargenomen”, zegt Scheutz nog.