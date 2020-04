“Mailen, bellen, op huisbezoek. Desnoods halen we ze weer naar school”

“Ze kunnen hun kinderen niet begeleiden bij schoolwerk. Ze hebben andere zorgen”, zegt Pieter Dirix, directeur van basisschool De Triangel in Gent. “Hun loon is weggevallen of ze wonen met vier kinderen en twee volwassenen op een appartementje. Ik ben op huisbezoek geweest bij een gezin waar ze in vier weken tijd niet waren buiten geweest, uit schrik voor het coronavirus. Soms omdat ze de taal niet machtig zijn en zich onvoldoende kunnen informeren over de regels. In zulke situaties lopen de spanningen op. Logisch dat kinderen dan niet tot leren komen of niet met school bezig zijn.”

Kinderen in kansarmoede dreigen meer dan wie ook de dupe te worden van het afstandsonderwijs. Volgens onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven) zullen sommige van die kinderen de gevolgen van de schoolsluiting voor de rest van hun leven meedragen. Een te grote achterstand betekent geen diploma en minder kansen op de arbeidsmarkt. Om nog maar te zwijgen over de psychologische tik die sommige kinderen in moeilijke gezinnen nu krijgen. Cijfers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) tonen dat zij veel meer moeten tussenkomen in gezinnen omdat de spanningen uit de hand lopen.

“Er zijn drie groepen leerlingen”, zegt Veerle Van Dael, adjunct-directeur van het Sint-Norbertusinstituut in Antwerpen, een middelbare school waar de helft van de leerlingen thuis een andere taal spreekt en driekwart een schooltoelage ontvangt. “Zij die heel hard werken, zij die het wel willen maar niet kunnen omdat ze geen laptop hebben en zij waar je amper iets van hoort en alles voor uit de kast haalt om ze te bereiken.”

Geen laptops

Bart Vandesande Leerlingenbegeleider Sint-Agnesinstituut Hoboken “Vooral leerlingen die al schoolmoe waren, zijn nu bijzonder moeilijk te motiveren”

De tweede groep vormt een probleem, maar de laptops die onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) beloofde voor kansarme kinderen, beginnen wel stilaan op hun bestemmingen te geraken. En anders zoeken de scholen zelf een oplossing. Het is vooral groep drie die het onderwijs zorgen baart. “Voor een stuk zijn dat kinderen of jongeren die ook voor corona bij ons begeleiding kregen”, zegt Sara Willems, CLB-medewerkster in Gent. “Maar er is ook een nieuwe groep leerlingen bijgekomen die vroeger altijd naar de les ging en waar scholen eigenlijk niet zoveel vragen over hadden. Plots horen we die niet meer. Ze komen niet online, openen hun Smartschool-berichten niet. Dat zijn jongeren die altijd kwetsbaar zijn geweest, maar in de structuur van de school meedraaiden. Nu die is weggevallen, plooien ze zich op zichzelf terug.”

In het Sint-Agnesinstituut in Hoboken maakten ze de balans op. Voor de paasvakantie waren er zo 35 leerlingen die nog niet van zich hadden laten horen. Na alle inspanningen blijft er nog eentje over die eind maart wel een berichtje stuurde via Smartschool, maar sindsdien niet meer reageerde. “Vooral leerlingen die al schoolmoe waren, zijn nu bijzonder moeilijk te motiveren”, zegt leerlingenbegeleider Bart Vandesande. “Bij hen is het kwestie van aanklampen.”

Naar opvang

In principe zijn het eerst de leerkrachten die die leerlingen proberen te bereiken. “Eerst sturen we postpakketten met taken”, zegt Dirix. “Als daar geen reactie op komt, dan bellen we ze op. Lukt ook dat niet, dan gaan we op huisbezoek. Maar zelfs als we hen een laptop geven en internet regelen, zijn er nog kinderen bij wie het niet lukt om voor school te werken. Dan proberen we de ouders te overtuigen om hun kind naar de opvang te sturen. Soms nemen we ze mee naar school om te tonen dat we aan social distancing doen en de handen goed wassen. Hier kunnen de kinderen dan rustig werken en vragen stellen aan de leerkracht. We merken dat het voor hen weer lukt met die structuur. Ze staan weer vroeger op, gaan weer vroeger slapen.”

Lukt het de scholen zelf niet, dan worden de CLB’s ingeschakeld. “Ik heb een lijstje met leerlingen die ik dagelijks, twee keer per week of één keer per week opbel”, zegt Willems. “Maar we zijn er ons van bewust dat er nog steeds gezinnen zullen zijn die we niet kunnen bereiken. Waar er dingen gebeuren die we niet weten en waar we de problemen zullen moeten oplossen wanneer de scholen weer opengaan.”