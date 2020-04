Trein gespot aan resort die vermoedelijk van Kim Jong-un is

Een Amerikaanse monitoringwebsite die toeziet op de ontwikkelingen in Noord-Korea heeft in de Noord-Koreaanse stad Wonsan een trein gespot die vermoedelijk van leider Kim Jong-un is, over wiens gezondheidstoestand volop gespeculeerd wordt.

De tegenstrijdige berichten over Kims gezondheid doen de ronde sinds de leider de vieringen miste ter ere van de geboorte van zijn grootvader Kim Il Sung op 15 april.

Volgens 38 North tonen satellietbeelden dat een trein van ongeveer 250 meter al minstens vanaf 21 april aan het treinstation staat aan Kims resortcomplex in Wonsan. “De aanwezigheid van de trein bewijst de verblijfplaats van de Noord-Koreaanse leider niet en zegt ook niets over zijn gezondheid, maar het geeft wel gewicht aan de berichten dat Kim in een elitegebied aan de oostkust van het land verblijft”, klinkt het.

Op 11 april woonde Kim nog een belangrijke partijbijeenkomst bij in Pyongyang, maar sindsdien berichtten Noord-Koreaanse staatsmedia niet meer over zijn verblijfplaats.

Eerder deze week had CNN op basis van een bron binnen de inlichtingendiensten gemeld dat Kim na een hartoperatie in kritieke toestand verkeerde. De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat die berichten hoogstwaarschijnlijk onwaar zijn.