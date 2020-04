Boris Johnson na verblijf op intensieve zorgen vanaf maandag opnieuw aan het werk

De Britse premier Boris Johnson gaat maandag weer aan het werk, een kleine maand nadat hij in het ziekenhuis belandde door het coronavirus. Een woordvoerder van Downing Street heeft dat zaterdag bevestigd.

Johnson werd op 5 april opgenomen in het ziekenhuis, en kwam daar zelfs op intensieve zorgen terecht. Op 12 april mocht hij weer naar huis, en sindsdien herstelde hij thuis van Covid-19. Al die tijd stond hij wel in nauw contact met zijn vervanger, minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.

Vanaf maandag zal Johnson weer de leiding hebben over de aanpak van de coronacrisis. Zijn regering staat onder druk door de economische gevolgen van de coronamaatregelen en de stijgende dodentol. In de ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe al meer dan 20.000 mensen gestorven aan het coronavirus, meldden officiële bronnen zaterdag.