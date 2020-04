Topman Air France-KLM: “Verwacht geen normale activiteiten binnen de twee jaar”

De topman van Air France-KLM Benjamin Smith houdt een terugkeer naar de normale activiteiten binnen de twee jaar niet voor mogelijk. Dat zei hij zaterdag in een interview met Les Echos, waarin hij benadrukte dat de lening van de Franse staat zal helpen om “de moeilijkste periode door te komen”.

Hij zei ook dat hij het transformatieplan voor het bedrijf wil bespoedigen, met “een zo klein mogelijke sociale impact”. In een eerste fase zullen plannen voorgelegd worden voor vrijwillig vertrek.

De Nederlandse en Franse staat hebben Air France-KLM miljardenleningen beloofd. Voor Air France gaat het om bankleningen ter waarde van 4 miljard euro die voor 90 procent door de staat worden gegarandeerd, en 3 miljard die rechtstreeks door de staat wordt geleend.

In het interview noemt Smith de noodsteun een “uitzonderlijk teken van vertrouwen in onze toekomst”. “Dankzij deze steun hebben we de middelen om de moeilijkste periode van de komende maanden door te komen, waarin onze liquiditeit een kritisch niveau dreigde te bereiken, en om 12 tot 18 maanden te blijven werken.”

De huidige activiteiten van Air France zijn volgens Smith goed voor slechts 2 tot 3 procent van wat gebruikelijk is voor april. Een terugkeer naar de normale activiteiten zal volgens hem pas over twee jaar mogelijk zijn, “misschien zelfs een beetje later”.