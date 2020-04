Jambon wil Moederdag één week uitstellen: “Een magistraal idee”

Het leek dit jaar een Moederdag in mineur te worden. Een bloemetje of ander cadeautje kopen voor zondag 10 mei ging moeilijk want de winkels mogen pas de dag nadien terug opengaan. Bloemisten smeekten om een uitzondering, maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kwam met een ander idee: Waarom Moederdag geen week uitstellen? Naar zondag 17 mei.

Jambon deed zijn creatief voorstel bij VTM Nieuws. “Laat ons Moederdag opschuiven met een weekje. Zo kunnen handelaars wél meehelpen om onze moeders te vieren.” Dat niet iedereen zijn of haar moeder mag bezoeken in deze periode liet de minister-president niet van de wijs brengen. “Wel, je kan de bloemen wel aan de deur afgeven, maar nog niet binnengaan. Sociale contacten staan hoog op de agenda om op maandag 18 mei wat meer te kunnen toelaten.”

Zelfstandigenorganisatie Unizo noemt het idee om Moederdag een weekje op te schuiven ‘magistraal in zijn eenvoud’. Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche is bijzonder opgetogen met deze oplossing. “Dit lost veel problemen op. We onderzochten of bloemisten thuisleveringen konden doen, maar daarvoor is de vraag eigenlijk te groot. Bloemisten konden ook niet uitzonderlijk vroeger opengaan. Dat mocht niet, het is ook niet wenselijk gezien het advies van de virologen én dat zou voor oneerlijke concurrentie zorgen. Vaders, zonen en dochters kopen niet per se enkel bloemen om hun moeder te eren.”

Bij VRT Nieuws zat vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). Hij was duidelijk niet op de hoogte van het voorstel van Jambon. Hij herhaalde dat winkels écht niet vroeger open konden gaan. “Ik snap dat dit hard is voor de handelaars, maar als we een uitzondering maken voor Moederdag, is het nadien iets anders. Nu is er tenminste duidelijkheid.”

Tweede zondag

Unizo hoopt dat iedereen het voorstel volgt en Moederdag op 17 mei viert. “Het gaat hier niet om een officiële feestdag. Die datum stond niet in steen gebeiteld”, zegt Van Assche. Dat klopt min of meer. Het grootste deel van Vlaanderen viert Moederdag traditioneel op de tweede zondag van mei. Het is een traditie die begin vorig eeuw kwam overwaaien uit de VS, waar het wel een nationale feestdag is.

Enkel in Antwerpen maakten de bloemisten zich nog weinig zorgen. Het Antwerpse bisdom viert Moederkesdag al sinds 1913 op 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.