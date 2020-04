Van Ranst: “Met deze cijfers kunnen we niet aan exitstrategie beginnen”

Het aantal dagelijkse nieuwe ziekenhuisopnames in ons land is gedaald, maar toch ligt dat cijfer nog steeds te hoog. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd tijdens VTM Nieuws. “Als de cijfers blijven stagneren, kunnen we niet aan de exit beginnen.”

Op 11 mei alle winkels tegelijkertijd openen? Dat zal er volgens Van Ranst niet in zitten als de ziekenhuiscijfers niet dalen. “Uit alle mathematische modellen kwam: dan raak je in de problemen”, zei hij. “In plaats van een daling van het aantal nieuwe patiënten zien we vooral een stabilisering op de 200. Ik hoop dat het niet lang meert duur voordat dat cijfer naar beneden gaat.” Want, zo stelt Van Ranst, “als dit cijfer blijft hangen en we gaan niet naar beneden, dan is er geen sprake van beginnen met exitmaatregelen. Met deze cijfers is dat onmogelijk, die zijn te hoog en openen risico’s.”

“We hebben samen in de afgelopen weken een extreme piek kunnen afwenden in de zorgsector”, zei ook woordvoerder Yves Stevens tijdens de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum. “De situatie is nog steeds zwaar in de zorg, maar we hebben de curve kunnen afzwakken. We kunnen nu overgaan naar een nieuwe fase, maar we moeten waakzaam blijven voor het virus. Het blijft een delicate en fragiele situatie waarbij gezocht moet worden naar moeilijke evenwichten. Indien noodzakelijk voor de volksgezondheid, zal er een stap achteruit gezet moeten worden.”

“Nul overlijdens zou me verbazen”

Volgens een voorspellingsmodel van de universiteit van Seattle, zal het aantal overlijdens zakken naar nul vanaf 19 mei. Maar volgens viroloog Steven Van Gucht is dat moeilijk te bevestigen. “Ik hoop dat het realistisch is, maar het blijft een scenario en een model. We moeten afwachten wat de feiten gaan zeggen”, klinkt het. “Het is wel zo dat de meeste mensen die besmet raken, een milde infectie meemaken. Een kleine minderheid overlijdt. Wanneer er nog maar weinig virus, weinig besmetting, in omloop is, zal het aantal overlijdens dus zeldzamer worden. Helemaal geen overlijdens in de komende weken of maanden, dat zou me verbazen.”

Volgens de viroloog gaat het virus nooit volledig verdwijnen, maar zal het aantal overlijdens zeker sterk dalen als de infectiedruk naar beneden wordt geduwd. “Er zal nog een moeilijke periode komen in het najaar en ook volgende winter, als er weer meer infecties komen omwille van de weersomstandigheden.”