Dan toch Mario Balotelli 2.0? Italiaans supertalent in opspraak na video van ‘lockdown party’: “We zijn geschokt”

Everton-spits Moise Kean (20) ligt zwaar onder vuur in Engeland, omdat hij deze week ondanks strenge coronamaatregelen van de regering een ‘lockdown party’ organiseerde. ‘The Toffees’ reageren “geschokt”.

Het Italiaanse toptalent deelde via een geheime groep op Snapchat filmpjes van het feestje bij hem thuis. Op de beelden is te zien hoe de aanwezige vrouwen, vermoedelijk ingehuurde modellen, sexy dansjes verrichten. De Engelse krant Daily Star Sunday heeft de video inmiddels in het bezit.

EXCLUSIVE Everton 'appalled' after Moise Kean films himself hosting raunchy lockdown partyhttps://t.co/7x1hplYrR1 pic.twitter.com/pqWzltRPKJ — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 25, 2020

Everton heeft furieus gereageerd en zal Kean vermoedelijk een hoge boete geven.

“De club is geschokt vanwege het feit dat een speler van het eerste elftal de richtlijnen van de regering en het clubbeleid heeft genegeerd”, stelt de Engelse eersteklasser in een officiële verklaring. “De club heeft richting de speler haar teleurstelling uitgesproken en duidelijk gemaakt dat dergelijke acties volstrekt onaanvaardbaar zijn. De geweldige zorgverleners in ons land verdienen respect voor hun werk en opofferingen. De beste manier om respect te tonen, is door simpelweg de richtlijnen te volgen.”

Volgens de Daily Star ging het “wilde feestje” door “tot in de vroege uurtjes”. Afwachten wat de straf voor Kean wordt. De spits werd in Italië snel vergeleken met Mario Balotelli. Al te gemakkelijk vanwege hun huidskleur, maar ook vanwege hun vele doelpunten in de jeugdreeksen. Van Kean werd echter gezegd dat hij een “beter karakter” had dan de flamboyante Balotelli, maar Juventus deed hem afgelopen zomer voor 27,5 miljoen euro van de hand na verschillende akkefietjes waaronder bij de nationale beloftenploeg. Sindsdien scoorde hij slechts één keer voor Everton.