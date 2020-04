Niet sluiting van scholen maar handen wassen en social distance hebben virus ingedijkt

Voornamelijk het wassen van de handen en het bewaren van fysieke afstand heeft ervoor gezorgd dat het coronavirus controleerbaar werd in ons land. Dat blijkt uit mathematische modellen van biostatisticus Niel Hens waar De Tijd over bericht.

Hens zit in een team van wetenschappers die aan de hand van wiskundige modellen voorspellingen doen over welke impact verschillende exitstrategieën kunnen hebben op onze maatschappij. Uit hun onderzoek blijkt nu dat het sluiten van de scholen slechts voor een klein deel (5%) de verspreiding van het coronavirus heeft ingedijkt. Wat wel heeft geholpen? Het wassen van de handen en het bewaren van de social distance (40%). De ‘lockdown light’ was goed voor 25 procent vermindering.

Van Ranst verklaarde eerder al dat hij de wetenschappelijke experten hierin volgt, maar dat de politiek dat niet heeft gedaan. Volgens de viroloog was het sluiten van de scholen niet noodzakelijk, want de schoolgaande kinderen zouden kunnen bijdragen aan de groepsimmuniteit.

“In kaart brengen is complex”

Hens telt in ons land als een autoriteit in zijn vakgebied. “Ik ben van opleiding wiskundige”, vertelde hij eerder in De zevende dag op Eén. “Ik heb mij tijdens mijn doctoraat omgevormd tot een biostatisticus. De laatste 15 jaar werk ik aan wiskundige modellen van infectieziektes om de verspreiding van zulke ziektes beter in kaart te brengen.” Volgens Hens laat de ene ziekte zich al makkelijker in kaart brengen dan de andere. “De uitdaging bij Covid-19 is dat het een infectieziekte is die door menselijk gedrag wordt bepaald nu er zoveel maatregelen zijn. Menselijk gedrag in kaart brengen is enorm complex.”