Opmerkelijke beelden: volle stranden in zwaar getroffen VS

?Opmerkelijke beelden uit de Verenigde Staten, waar zowel in Florida als in Californië een aantal stranden volliepen (er zijn er slechts enkele open). De gouverneurs van beide staten vragen kustgangers om afstand te houden, maar lang niet iedereen houdt zich daaraan. Intussen is het dodental in de VS tot boven de 53.000 gestegen, met 2.494 nieuwe overlijdens in de afgelopen 24 uur. Een forse stijging, want vrijdag meldde de Johns Hopkins Universiteit nog 1.258 sterfgevallen op een dag, wat dan weer het laagste aantal was in bijna drie weken tijd.