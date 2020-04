Trump denkt erover minister van Volksgezondheid te ontslaan

De regering Donald Trump overweegt de minister van Volksgezondheid, Alex Azar, te ontslaan. Volgens de Amerikaanse president is Azar verantwoordelijk voor de catastrofale gevolgen van het coronavirus in de VS.

Onder meer de Amerikaanse krant The Journal berichtte over toenemende frustraties over Azar binnen het Witte Huis. De minister zou bij het begin van de uitbraak van het virus niet correct gehandeld hebben waardoor de pandemie sneller slachtoffers kon maken. De regering-Trump is onder vuur komen te liggen vanwege de langzame uitrol van tests en de gouverneurs kaartten over het gebrek aan testcapaciteit meermaals aan.

Volgens Judd Deere, woordvoerder van het Witte Huis, blijft Azar echter aan de leiding van het ministerie van Volksgezondheid en is “elke speculatie over personeel momenteel onverantwoord en leiden af van de bestrijding van het coronavirus”.

Toch circuleren enkele namen om Azar te vervangen: Deborah Birx, de coronaviruscoördinator van het Witte Huis, hoofd van Medicare en Medicaid Services Seema Verma en plaatsvervangend HHS-secretaris Eric Hargan.

In de VS is het aantal dodelijke slachtoffers zaterdag opgelopen tot meer dan 53.000 en ruim 960.000 Amerikanen zijn besmet met het virus.