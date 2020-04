N-VA gaat nog stapje verder met ‘uitgestelde Moederdag’: “Leg de bloemetjes voor de deur”

Als het van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) afhangt, wordt Moederdag dit jaar een week later gevierd. Niet op zondag 11 mei maar op 17 mei, wanneer alle winkels weer open mogen. De partij gaat nu nog een stapje verder en doet op sociale media een oproep: “Vier een week later en ga de bloemetjes aan de deur leggen”.

Jambon deed zijn creatief voorstel zaterdagavond bij VTM Nieuws. “Laat ons Moederdag opschuiven met een weekje. Zo kunnen handelaars wél meehelpen om onze moeders te vieren.” Dat niet iedereen zijn of haar moeder mag bezoeken in deze periode liet de minister-president niet van de wijs brengen. “Wel, je kan de bloemen wel aan de deur afgeven, maar nog niet binnengaan. Sociale contacten staan hoog op de agenda om op maandag 18 mei wat meer te kunnen toelaten.”

Ondernemersorganisatie Unizo vond het geen slecht idee, maar op sociale media, waar N-VA inspeelde op het voorstel van Jambon, blijven de kritische reacties niet uit. “Laten we Kerst dan ook op 1 februari vieren”, klinkt het onder meer. Of ook: “Willen we niet net vermijden dat iedereen tegelijkertijd aan de bloemenwinkel staat?”

Vlaams minister-president @JanJambon roept op om #Moederdag één week uit te stellen. Dat geeft je de kans om voor een cadeautje of bloemen naar je lokale winkelier te gaan.



Zet moeder dit jaar een weekje later in de bloemen ... en leg ze voor de deur.

Het grootste deel van Vlaanderen viert Moederdag traditioneel op de tweede zondag van mei. Het is een traditie die begin vorig eeuw kwam overwaaien uit de VS, waar het wel een nationale feestdag is. In Antwerpen maken de bloemisten zich nog weinig zorgen. Het Antwerpse bisdom viert hun Moederkesdag al sinds 1913 op 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.