Ligt Kim Jong-Un al weken in coma na een verkeerd gelopen hartoperatie?

Is hij dood, levend, of verkeert hij in een vegetatieve toestand na een fout gelopen operatie? De verhalen over de toestand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un blijven gonzen, maar over dat laatste scenario lekken steeds meer details naar buiten. Het bekende Japanse tijdschrift Shukan Gendai heeft nu gemeld dat een dokter die een spoedoperatie uitvoerde op Kim Jong-Un een blunder maakte.