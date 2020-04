Vier nieuwe wolven in ons land: “België op weg wolvenkruispunt van Europa te worden”

In de eerste drie maanden van dit jaar heeft Wallonië er vier nieuwe wolven bijgekregen. Dat brengt het totaal aantal wolven in ons land nu op (minstens) negen in Wallonië en drie in Vlaanderen. “België is goed op weg om het wolvenkruispunt van Europa te worden”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf, het wolvenmeldpunt.

Na twee mannelijke wolven van de Frans-Italiaanse lijn, één in Ebly (regio Neufchâteau) en één in Xhoffraix (regio Malmedy), is nu nog een andere Frans-Italiaanse wolf vastgesteld in Bütgenbach. Dit dier is de derde Frans-Italiaanse wolf op Belgische bodem. Bijna tegelijkertijd heeft de Duitse wolf Akéla, die zich bovenop het plateau van de Hoge Venen bevindt, gezelschap gekregen van een wolvin. De kans is groot dat er nu een roedel in de maak is. “En om het helemaal compleet te maken, is er nu ook in de Naamse Ardennen, in Assesse, nog een mannetjeswolf gespot. Mogelijk gaat het om de wolf die eerder al in Havelange was opgedoken”, klinkt het op Welkom Wolf. “Er zijn dus minstens vier solitaire mannetjes en een wolvenkoppel aanwezig in Wallonië.”

Een Duitse wolf aan de Duitse grens bij Monschau bleek in maart 2019 slechts een passant te zijn. Een andere Duitse wolf, die van 2016 tot 2018 regelmatig gespot werd in de regio rond La Roche-en-Ardenne en daar als gevestigd werd beschouwd, lijkt dan weer op mysterieuze wijze van de radar verdwenen te zijn. De allereerste wolf werd er gespot in de Naamse Ardennen. “We tellen dus minstens negen verschillende wolven in Wallonië tot nog toe, waarvan er zes vandaag nog zeker aanwezig zijn.”

Wolvenkruispunt

In Vlaanderen staat de teller inmiddels op vijf: Naya (de bekendste wolvin van ons land die verdween in Hechtel-Eksel in mei 2019), Roger (doodgereden in Opoeteren in maart 2018), het koppel August en Noëlla in Noord-Limburg en de recente zwerver-zonder-naam in Herentals & Wiekevorst. “Alle Vlaamse wolven zijn via Nederland vanuit Duitsland gekomen. Van August wordt vermoed dat hij zelfs helemaal vanuit Polen is komen aanlopen.”

De kleine invasie aan wolven is opvallend omdat er tegelijkertijd een aanvoer uit het zuiden en een aanvoer uit het oosten is. “Dat bewijst dat België nu echt goed op weg is om het wolvenkruispunt van Europa te worden. Wolven uit de Zuid-Europese populatie, bergwolven, ontmoeten hier voor het eerst sinds eeuwen hun soortgenoten van de Oost-Europese populatie, de laaglandwolven. De twee populaties zijn bijna 200 jaar gescheiden geweest van elkaar.”

Wie denkt een wolf opgemerkt te hebben, kan dat melden op welkomwolf.be.