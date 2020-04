Met een mondmasker op de tram: “Je ruikt de hele tijd je eigen adem”

Antwerpen -

Om het coronavirus in te perken zijn vanaf 4 mei mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen ouder dan 12 jaar. Een ronde op enkele Antwerpse trams leert dat de passagiers akkoord gaan met de maatregel, maar ze ondervinden ook dat het niet altijd makkelijk is om de mondmaskers te dragen. “Het is gewoon irritant.”