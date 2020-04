Bondscoach Roberto Martinez is de kritiek op Romelu Lukaku beu: “Niemand zegt dat Maradona niets met rechts kon”

Het is geen geheim dat Roberto Martinez gecharmeerd is door Romelu Lukaku. De twee werkten drie jaar samen bij Everton alvorens ze elkaar ontmoetten bij de Rode Duivels. En dus mag het niet verbazen dat de bondscoach de immer aanwezige kritiek op ‘Big Rom’ niet begrijpt.

“Analisten hebben de neiging om altijd maar weer te willen benadrukken wat een speler niet heeft of kan“, stelt de Spanjaard in een interview met de Britse krant The Times. “Er zijn bepaalde spelers bij wie we het altijd over de goede dingen hebben en er zijn er bij wie we analyseren wat ze niet kunnen. ‘Rom’ viel in die laatste categorie tijdens zijn periode bij Chelsea.”

Lukaku scoorde uiteindelijk 87 doelpunten voor Everton, dat hem eerst huurde en dan definitief overnam van The Blues. Toch kon onze landgenoot op weinig krediet rekenen aldus Martinez. “Hij speel een aantal fenomenale seizoenen bij Everton”, weet de ex-trainer van The Toffees. “Maar toen hij naar Manchester United vertrok, kreeg je opnieuw het gevoel dat iedereen opnieuw zou gaan klagen als ‘Rom’ niet scoorde. Dat er weer negativiteit zou komen over zijn prestaties.”

Doelpuntenmaker

Martinez wil dat Lukaku vooral beoordeeld wordt op wat hij wel uitstekend kan en doet.

“Hem beoordelen op wat jij niet doet, is alsof je zegt dat Diego Maradona niet kon tackelen. Of niet goed kon verdedigen bij standaardsituaties of dat hij niets met rechts kon. Niemand had het over hoe vaak Maradona zijn rechtervoet gebruikte. ‘Rom’ is een doelpuntenmaker. Dat is zijn taak en daar is hij goed in.”

Wie de cijfers van Lukaku bekijkt, kan de bondscoach alleen maar gelijk geven: 210 doelpunten in professioneel clubverband en 52 goals voor de Rode Duivels.