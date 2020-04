Geen seks en eigen truitjes wassen, zo wil de Bundesliga heropstarten: “Als we komende maand niet spelen, gaan we kopje-onder”

In Duitsland willen ze - als het kan én als allereerste competitie - weer voetballen vanaf 9 mei. Maar hoe willen ze dat bij onze Oosterburen precies doen? Met een gedetailleerd plan, natuurlijk.

In Duitsland trainen alle clubs intussen weer, zij het in groepjes en zonder duels aan te gaan. Maar het zegt iets over het Duitse verlangen om snel weer aan de slag te gaan. Zowel de regering als de voetbalbond menen dat de situatie behoorlijk onder controle is en gaan ervan uit dat de resterende matchen nog kunnen worden afgewerkt.

Het doel van de voetbalbond is om op 9 mei de Bundesliga te hervatten, alleen wacht ze nog op groen licht van de regering. Er wordt onder meer bekeken hoe haalbaar het is om de nodige coronatesten uit te voeren. Volgens Bild zijn er in totaal bijna 25.000 testen nodig.

De voetbalbond heeft intussen ook werk gemaakt van een gedetailleerd plan om de competitie weer op gang te trekken. Met richtlijnen over hoe er getraind mag worden, wat er mag en niet mag tijdens wedstrijden, en wat er moet gebeuren als er iemand positief test op COVID-19.

Foto: REUTERS

Testen, testen, testen

Het volledige team zou getest moeten zijn voor de eerste training, daarna moeten er twee tests per week komen waarvan eentje voor een wedstrijd. Spelers moeten ook melden wanneer ze aankomen op training en of ze symptomen hebben van het virus. Trainingen verlopen met een minimum van contact en teambesprekingen moeten zo veel mogelijk beperkt worden, met afstand tussen alle spelers. Ook eten op de club is verboden, terwijl omkleden en douchen thuis dient te gebeuren. Spelers moeten ook hun eigen kleding en schoenen wassen.

Er worden verschillende bussen ingeschakeld om spelers naar het stadion te brengen. Mondmaskers zijn daarbij aangeraden. De bussen zullen ook ontsmet worden en spelers van het thuisteam zouden best met hun eigen wagen komen. De temperatuur van alle spelers zal gemeten worden en deuren van alle ruimtes blijven open na een ontsmetting. Basisspelers en bankzitters moeten apart omkleden, met de nodige afstand en beperkt in tijd. Er wordt hen ook aangeraden om eigen sportdrankjes mee te brengen. Douchen dient apart te gebeuren.

De teams zullen ook niet samen in de spelerstunnel verschijnen. Er worden geen mascottes, teamfoto’s en handshakes toegestaan. De bankzitters zullen ook afstand moeten houden naast het veld. Na afloop van wedstrijden zal er geen mixed zone zijn voor journalisten. Die mogen trouwens maar met z’n tienen aanwezig zijn. Net als vier ballenjongens, vier agenten, acht medewerkers en vijftig stewards.

Geen seks?

Verder zijn er ook richtlijnen voor het privéleven van Bundesliga-Belgen zoals Axel Witsel, Thorgan Hazard, Benito Raman en Koen Casteels. Ze mogen op hotel verblijven, maar enkel als ze het hele gebouw of een hele vloer afhuren. Met hun eigen lift. Kwestie van zo weinig mogelijk contact te maken met andere gasten. Roomservice is niet toegestaan, net als iets gaan drinken in de bar, en de lift bedienen dient te gebeuren met een elleboog. En mondmaskers dragen, wordt aangeraden.

Spelers die thuis verblijven, moeten zo veel mogelijk binnen blijven en bezoek tot het absolute minimum beperken. Ze moeten noteren welke familieleden langskomen en mogen niet kussen of seks hebben met hun partner als die symptomen vertoont van het virus. Ook is het wisselen van tandenborstels, handdoeken, borden en drankjes af te raden.

Als een speler positief test op corona moet het volledige team niet in quarantaine. De speler in kwestie moet zich dan veertien dagen afzonderen, ook voor zijn familie. Als die periode voorbij is, wordt hij getest en moet hij de goedkeuring krijgen van de club om terug te mogen keren.

Foto: AFP

“Volgende maand voetballen, anders is het gedaan”

Borussia Dortmund-topman Hans-Joachim Watzke wil alles op alles zetten om vanaf komende maand ondanks de coronacrisis opnieuw te kunnen voetballen in de Bundesliga, weliswaar achter gesloten deuren. “Als we komende maand niet spelen, gaat de Bundesliga kopje-onder. Dan is het huidige formaat niet meer werkbaar”, vertelde hij zondag aan tv-zender Sky.

Van alle Europese landen staat Duitsland het dichtst bij een hervatting van de competitie. Met wedstrijden zonder publiek willen ze toch nog de resterende negen speeldagen in de Bundesliga en de tweede klasse afwerken. Op die manier kunnen de clubs toch nog de tv-gelden ontvangen. Daarmee staat zo’n 300 miljoen euro op het spel, helemaal niet meer voetballen zou zo’n 750 miljoen euro kosten.

Heel wat fans uitten echter al kritiek op die wedstrijden achter gesloten deuren. “Wij beseffen ook wel dat het niet hetzelfde zal zijn: voetbal in een stadion is veel intenser dan op televisie. Maar het gaat hier niet om een kleinigheid voor de Liga. Het gaat hier om de redding van het voetbal.”

"Eure Raffgier macht nicht mal vor einer Pandemie halt! Nein zu Geisterspielen." Die Südkurve München heute mit klaren Botschaften in der Stadt zu Geisterspielen & einer Rückkehr der Bundesliga. @clubnr12 #dfl @Bundesliga_DE @sportschau #coronavirus pic.twitter.com/pvahXWoi5o — Benjamin Best (@bpbest) April 23, 2020

Bij eeuwige concurrent Bayern lijken ze zich dan weer niet al te veel zorgen te maken. Met Alexander Nübel van rivaal Schalke 04 werd reeds een beloftevolle doelman aangetrokken, en sportief directeur Hasan Salihamidzic speurt intussen verder naar bijkomende versterking. “We willen ons team dan ook versterken met een Europees toptalent en een internationale ster”, bekende hij aan de krant Welt am Sonntag. Daarnaast verwacht Salihamidzic dat doelman Manuel Neuer toch bijtekent bij de Rekordmeister. De strubbelingen omtrent de contractbesprekingen zouden “intern opgelost zijn”. “Manuel weet dat wij hem uitermate appreciëren. Ik heb zelf nog met Oliver Kahn gespeeld en ik weet dus hoe belangrijk een topdoelman voor een ploeg kan zijn. Wel, Manuel Neuer is ook een topdoelman.”