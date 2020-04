Kaap van 7.000 overlijdens in ons land overschreden, aantal patiënten in het ziekenhuis blijft hoog

Het aantal sterfgevallen in ons land als gevolg van het coronavirus heeft de kaap van 7.000 overschreden. Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid zondag.

In ons land zijn het voorbije etmaal 178 mensen overleden aan Covid-19. Van hen overleden 75 mensen in het ziekenhuis, dat waren allemaal bevestigde Covid-19-gevallen, en 103 in de woonzorgcentra. Daar zijn 60 procent van de overlijdens bevestigde gevallen van corona. Totaal aantal overlijdens ligt zo op 7.094, waarvan 3.223 mensen overleden in het ziekenhuis en 3.782 in woonzorgcentra. De trieste kaap van 7.000 doden is zo ook overschreden.

Er werden 809 nieuwe bevestigde gevallen van corona gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 388 (48%) in Vlaanderen, 351 (43%) in Wallonië, en 59 (7%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 11 gevallen (1%). Tot nu toe werden in totaal 46.134 bevestigde gevallen gemeld; 25 540 gevallen (55%) in Vlaanderen, 15 024 (33%) gevallen in Wallonië en 4 638 (10%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 932 gevallen (2%).

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bleef stabiel: er zijn de voorbije 24 uur 204 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen en 368 verlieten het ziekenhuis. Dat cijfer van nieuwe ziekenhuisopnames schommelt al vijf dagen rond de 200. Zaterdag waarschuwde viroloog Marc Van Ranst nog dat dat cijfer verder naar beneden moet. Als het aantal ziekenhuisopnames niet onder de 100 per dag zakt, zit volgens hem een heropening van de winkels op 11 mei er niet in.