Premier Wilmès: “Er is geen zekerheid dat de winkels zullen opengaan, enkel perspectief”

Het is niet zeker dat de winkels zullen mogen heropenen op de vooropgestelde dag, op 11 mei. Dat heeft Sophie Wilmès (MR) gezegd in De Zevende Dag op Eén. De premier benadrukte dat de data in de exitstrategie perspectief bieden, maar ”zekerheid hebben we nooit”. Alles hangt af van hoe de verspreiding van het virus evolueert.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vrijdagavond over de exitstrategie uit de coronacrisis. Vanaf 4 mei zullen meer mensen aan de slag kunnen gaan, vanaf 11 mei gaan de winkels open, telkens onder strikte voorwaarden. Vanaf 18 mei gaan de scholen gedeeltelijk open. Iedereen boven de 12 jaar zal een mondmasker moeten dragen in het openbaar vervoer en in de scholen. De timing van de versoepelingen wijkt echter wat af van wat de experten die de politiek adviseren hadden voorgesteld. Voor de winkels hadden zij een geleidelijkere heropening voorgesteld.

“Er is geen enkele zekerheid dat de winkels open zullen gaan in de volgende fase van de exitstrategie. Dat plan is zeer voorwaardelijk, en dat is het ook altijd geweest”, reageerde Wilmès in De Zevende Dag. “Dat is de hele filosofie van onze aanpak.”

Perspectief bieden

Waarom dan data vooropstellen, als de kans bestaat dat ons land ze niet zal kunnen volgen? Wilmès: “Omdat we wíllen versoepelen. We móeten de regels ook versoepelen, want ze treffen de mensen hard en het is ook moeilijk om zoals nu te blijven leven. Maar het moet wel op de beste manier mogelijk.”

En de beste manier, dat lukt volgens de premier alleen als op het einde van de rit kan verzekerd worden dat het virus onder controle is en blijft. “Versoepelen kan enkel in een kader van monitoring. Zelfs de eerste vooropgestelde datum, 4 mei (wanneer ook niet-essentiële sectoren opnieuw mogen opstarten, nvdr), kan enkel gevolgd worden als we in een veilige situatie zitten. We moeten dat ook aan de mensen zeggen, want het is de waarheid. Die data zijn mijlpalen. Ze bieden perspectief, maar zekerheid bestaat niet.”

Belangrijke parameter

Het versoepelen van de maatregelen hangt af van hoe het virus verder evolueert. Een belangrijke parameter daarbij, is het aantal ziekenhuisopnames. Die dalen wel degelijk elke dag, maar toch ligt dat cijfer nog steeds te hoog. Als het aantal ziekenhuisopnames niet onder de 100 per dag zakt, zit ook volgens viroloog Marc Van Ranst een heropening van de winkels op 11 mei er niet in. “Als de cijfers blijven stagneren, kunnen we niet aan de exit beginnen”, zei hij zaterdagavond. “Uit alle mathematische modellen kwam: dan raak je in de problemen.”

Premier Wilmès reageerde ook op de kritieken die ze kreeg na de langverwachte persconferentie op vrijdag. Die kwam pas erg laat op gang en bleek voor veel mensen verwarrend. De premier gaf toe dat ze “qua vorm beter kon”, maar verdedigde wel het late tijdstip. “Het was een ingewikkelde vergadering, het gaat dan ook over alle vlakken van ons leven. Het duurde zeven uur en dat is lang, maar eigenlijk duurde het nog veel langer. We hebben de hele week vergaderd met alle deelstaten om samen tot een goede beslissing te komen. In België is het een traditie om ook meteen na een beslissing te gaan communiceren. Dat is dan ook gebeurd.”

