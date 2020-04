Club Brugge verkoopt “unieke mondmaskers” voor het goede doel: “Ze zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie”

Club Brugge start als eerste Belgische club met de verkoop van mondmaskers. Dat heeft blauw-zwart zondag laten weten. De opbrengst gaat naar het steunfonds ‘Club tegen Corona’.

“Mondmaskers zullen een belangrijke rol spelen in de exitstrategie van de coronacrisis”, schrijven de West-Vlamingen op hun website. “Club wil hier zijn steentje aan bijdragen en brengt twee unieke mondmaskers op de markt. De Club Brugge-mondmaskers zijn comfortabel om te dragen, dekken neus, mond en kin en zijn vervaardigd uit hoogwaardige kwaliteitsstof. Door het aanbieden van deze mondmaskers aan zijn fans wil Club er mee voor zorgen dat andere, gespecialiseerde mondmaskers voorbehouden blijven voor de zorgsector.”

Club laat weten dat de gepersonaliseerde mondmaskers, die tot minstens vijftien keer herbruikbaar zijn, per vier stuks te koop zijn voor een kostprijs van 20 euro via de webshop. Per verkocht masker schenkt blauw-zwart de winst, zo’n twee euro per stuk, aan het steunfonds ‘Club tegen Corona’, beheerd door de foundation van Club.

Het steunfonds zet tijdens de coronacrisis specifiek in op drie projecten: de begeleiding van gezinnen in kansarmoede door bijvoorbeeld computers ter beschikking te stellen, het thuis bezorgen van activiteitenpakketten bij Brugse jongeren, en een bijzondere steun aan de Brugse zorgvereniging.