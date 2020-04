Verstrooide bestuurder boort zich met pick-up in gevel woning

Diksmuide / Vladslo - In de Kortewildestraat in Vladslo nabij Diksmuide gebeurde er zondagochtend rond 10.30 uur een spectaculair ongeval. Een zware Volkswagen Amarok pick-up boorde zich op een kruispunt in de gevel van een woning aan de overzijde.

Het ongeval gebeurde toen de bestuurder het T-kruispunt met de Kortewildestraat naderde vanuit de Werkenstraat. Naar eigen zeggen was de bestuurder verstrooid en gaf hij op het kruispunt gas in plaats van af te draaien. Hoe dat kon gebeuren en of de bestuurder bezig was met zijn GSM zal nog onderzocht worden. De terreinwagen boorde zich in de gevel van een woning. In dat aanpalend bijgebouw is een garage gevestigd en het bureau van de bewoner. Aan het bureau zat een groot raam dat volledig sneuvelde. Ook het bureau is helemaal vernield. De wagen stond met de neus in het bureau maar de aanpalende garage liep eveneens schade op. De poort is volledig gebogen en de auto die binnen stond is geraakt door rondvliegende brokstukken. Er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweer van Leke kwam ter plaatse. “Eerst moest de wagen getakeld worden uit de woning vooraleer we de werkzaamheden kon aanvatten”’ zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “De woning zelf is nog stabiel. We moesten wel de gevel stutten en ervoor zorgen dat er geen bakstenen naar beneden kunnen vallen. Daarom moesten we ook het beton linteel dat boven het raam zat stutten.” Het ongeval zorgde voor heel wat kijklustigen op straat. Het verkeer moest op het kruispunt geregeld worden.

Volgens de bewoners is het liefst de vierde keer sinds ze er wonen dat een voertuig zich in hun gevel boort. De vorige keer was enkele jaren geleden.