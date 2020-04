Michel D’Hooghe is allesbehalve voorstander van herstart voetbal: “Je kunt toch niet vragen om altijd 1,5 meter van elkaar te blijven?”

Als voorzitter van het medisch comité van de FIFA weet Michel D’Hooghe waar hij over spreekt in deze coronatijden. Bij ‘De Zevende Dag’ pleitte hij dan ook voor voorzichtigheid als er geroepen wordt om voetbalcompetities weer van start te laten gaan.

“Ik zie dat al het mogelijke wordt gedaan om het voetbal zo snel mogelijk te hervatten. Vanuit een economisch standpunt”, klinkt het. “Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Ik heb daar wereldwijd al met veel collega’s over gesproken en er is overal een ernstige vraag naar voorzichtigheid wat betreft de hervatting van competities. FIFA-voorzitter Infantino heeft heel duidelijk gezegd dat in deze omstandigheden de prioriteit naar de gezondheid moet gaan.”

Ook wedstrijden achter gesloten deuren zijn geen goed idee, aldus D’Hooghe. “Dan zijn er toch nog contacten op het veld? Je kunt aan de spelers toch niet vragen om altijd 1,5 meter van elkaar te blijven? Ze zullen altijd samen zijn. Op het veld, in de kleedkamer, onder de douches... En zelfs als je geen supporters toelaat, dan weet je dat er toch plaatsen zijn waar fans zullen willen samenkomen.

“We moeten hoopvol zijn dat we de competitie van volgend seizoen op een normale manier kunnen opvangen”, zegt onze landgenoot. “En uiteindelijk zal de oplossing toch van een vaccin moeten komen.”