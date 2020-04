Donald Trump wil “geen tijd meer verspillen” aan dagelijkse coronabriefings

De Amerikaanse president Donald Trump gaat zijn dagelijkse briefings over de coronacrisis inkorten of zelfs volledig afschaffen. Dat heeft hij gewoontegetrouw via Twitter laten weten. De beslissing is ingegeven door de zware kritiek van vriend en vijand op zijn suggestie om desinfectiemiddel te injecteren bij het bestrijden van het virus. Zaterdag was er voor het eerst sinds twee maanden geen briefing.

“Wat is het nut van het houden van dagelijkse Witte Huis-briefings als de lamme mainstream media niets anders dan vijandige vragen stellen, en dan weigeren om de waarheid of feiten accuraat te rapporteren? Deze briefings zijn mijn tijd niet waard,” twitterde Trump zaterdag.

”Sarcastisch bedoeld”

Experts en fabrikanten van de middelen waarschuwden na die persconferentie dat het levensgevaarlijk is om een desinfectiemiddel te injecteren. Na zijn uitspraken over het desinfectiemiddel donderdag zei Trump een dag later dat hij die sarcastisch had bedoeld.

Behalve inhoudelijke bezwaren over de briefings was er ook veel kritiek op de lengte van de bijeenkomsten die soms wel twee uur duurden. Een aantal bekende Amerikaanse media is inmiddels gestopt met het rechtstreeks uitzenden van de informatiebijeenkomsten.